Путин с детства мечтал стать разведчиком и даже обращался в КГБ за советом

На встрече с классными руководителями выпускных классов глава государства рассказал, что учился в специализированной химической школе при Технологическом институте, но увлекся другим — захотел работать в спецслужбах. "Я просто пошел в приемную КГБ СССР. С улицы, у меня же рабочая семья, связей не было", — приводит "Интерфакс" слова президента РФ. По словам главы государства, к нему "вышел симпатичный мужик, по-серьезному к нему отнесся" и сказал, что надо поступить в вуз, любой, но лучше на юрфак. "С этого момента я перестал заниматься физикой и химией", — признался Путин.

Глава государства добавил, что в итоге поступил на юрфак. "Но до этого я хотел быть летчиком. Я пошел в летное училище, походил по коридорам, посмотрел. Потом я представил себе, как будет складываться моя жизнь", — сказал он, отметив, что в итоге понял, что ему будет это неинтересно.

Президент Владимир Путин рассказал также, что съемки фильма Оливера Стоуна о нем шли "на ходу" и он отвечал на вопросы режиссера без всякой подготовки. "Все это было так, мне говорили, вот он приехал, надо с ним встретиться. Все делалось с колес, поэтому я реально не помню, что там было", — заявил глава государства. О работе с американским режиссером Путин рассказал на встрече с классными руководителями выпускных классов.

Одна из участниц встречи напомнила президенту, что в этом фильме он объяснил решение идти на юрфак желанием пойти потом работать в спецслужбы. "Это где я такое сказал?", — изумился Путин и признался, что не шутит, когда говорит, что не помнит о таких словах, поскольку фильм снимался "на ходу", пишет bfm.ru.