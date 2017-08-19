Путин сказал, где хочет создать "русскую Мекку"

18 августа находившийся в Крыму президент России заявил на встрече с учёными и представителями общественности в музее-заповеднике "Херсонес Таврический", что в Херсонесе нужно создать "русская Мекка". Владимир Путин считает, что именно там, где князь Владимир, принял крещение, началось укрепление российского государства.

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru. Визит Владимира Путина и Дмитрия Медведева в Крым. 18 августа 2017 года. Фото: kremlin.ru. Визит Владимира Путина и Дмитрия Медведева в Крым. 18 августа 2017 года. Фото: kremlin.ru. Визит Владимира Путина и Дмитрия Медведева в Крым. 18 августа 2017 года. Фото: kremlin.ru. Визит Владимира Путина и Дмитрия Медведева в Крым. 18 августа 2017 года. Фото: kremlin.ru. Визит Владимира Путина и Дмитрия Медведева в Крым. 18 августа 2017 года. Фото: kremlin.ru. Визит Владимира Путина и Дмитрия Медведева в Крым. 18 августа 2017 года. Фото: kremlin.ru. Визит Владимира Путина и Дмитрия Медведева в Крым. 18 августа 2017 года. Фото: kremlin.ru. Визит Владимира Путина и Дмитрия Медведева в Крым. 18 августа 2017 года. Фото: kremlin.ru. Визит Владимира Путина и Дмитрия Медведева в Крым. 18 августа 2017 года. Фото: kremlin.ru. Визит Владимира Путина и Дмитрия Медведева в Крым. 18 августа 2017 года. Фото: kremlin.ru. Визит Владимира Путина и Дмитрия Медведева в Крым. 18 августа 2017 года. Фото: kremlin.ru. Визит Владимира Путина и Дмитрия Медведева в Крым. 18 августа 2017 года. Фото: kremlin.ru. Визит Владимира Путина и Дмитрия Медведева в Крым. 18 августа 2017 года. Фото: kremlin.ru. Визит Владимира Путина и Дмитрия Медведева в Крым. 18 августа 2017 года. Фото: kremlin.ru. Визит Владимира Путина и Дмитрия Медведева в Крым. 18 августа 2017 года. Фото: kremlin.ru. Визит Владимира Путина и Дмитрия Медведева в Крым. 18 августа 2017 года. Фото: kremlin.ru. Визит Владимира Путина и Дмитрия Медведева в Крым. 18 августа 2017 года. Фото: kremlin.ru. Визит Владимира Путина и Дмитрия Медведева в Крым. 18 августа 2017 года. Фото: kremlin.ru. Визит Владимира Путина и Дмитрия Медведева в Крым. 18 августа 2017 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин,

президент РФ: Место, где мы сейчас находимся, имеет уникальное значение для нашего народа и нашей государственности. Дело не в том, что здесь крестился князь Владимир, а в том, что после этого здесь началось укрепление централизованного российского государства Как выразился глава государства, к формированию единого национального Российского государства и русской нации привели единый рынок, общий язык, единая вера и княжеская власть. 18 августа Владимир Путин и Дмитрий Медведев прибыли с рабочей поездкой в Крым. Здесь они побывали в музее-заповеднике"Херсонес Таврический", почтили вместе с байкерами память защитников Севастополя, посетили образовательный центр "Казачья Бухта", посетили музыкальный фестиваль "Опера в Херсонесе" и провели встречу с крымскими учеными и общественниками.

Справка Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический" является одним из крупнейших научно-исследовательских центров, где ведут исследовательскую работу учёные-археологи и проходят практику студенты. Музейная коллекция насчитывает более 214 тысяч экспонатов; ежегодно музей посещают десятки тысяч экскурсантов, пишет kremlin.ru.