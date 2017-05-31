Путин снял ряд санкций с Турции

Владимир Путин подписал указ об отмене ряда экономических санкций в отношении Турции. Текст указа опубликован на сайте Кремля.
Президент снял ограничения на наем турецких граждан и работу турецких фирм в России, а также расширил список категорий турецких граждан, которые имеют право на безвизовый въезд в Россию. Российская виза отныне не понадобится дипломатам и членам их семей, гражданам Турции, которые приезжают в Россию в краткосрочные командировки, а также пилотам и членам экипажей самолетов, пишет РБК.
Напомним, Россия ввела экономические санкции в отношении Турции после того, как турецкие ВВС сбили российский Су-24, выполнявший боевое задание в Сирии. Указ вводил ограничения на работу ряда турецких фирм и запрещал российским работодателям нанимать на работу граждан Турции с января 2016 года, а также вводил запрет или ограничение на ввоз в Россию ряда категорий товаров.
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