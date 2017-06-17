Путин убежден, что США не раскроют данные о катастрофе малайзийского "Боинга"

Премьерный показ фильма завершился в четверг, а в пятницу в США в издательстве Hot Books выпустили книга с полными текстами интервью. Напомним, беседа велась в июле 2015 года.

Путин считает, что разведслужбы США могут обладать информацией о крушении Boeing, так как они пристально наблюдали за ситуацией на Украине после государственного переворота 2014 года. "Я убежден, что так оно и есть. Но, к сожалению, доказательств этого нет в том, что мы получили от наших партнеров", — сказал президент РФ.

Глава РФ назвал данное обстоятельство "весьма понятным, так как мы понимаем их позицию по Украине". "Все они хотели свалить вину на ополченцев в Донбассе и косвенно на Россию, которая поддерживает ополченцев. Если информацию противоречит этому, то тогда они (США) никогда ее не раскроют", — сказал Путин.

Российский лидер уверен в том, что катастрофы Boeing "никогда бы не случилось, если бы руководство Украины прислушивалось к нам и не начало полномасштабные военные действия. Именно украинские власти начали применять все виды вооружений в Донбассе", — напомнил Путин.

Справка

Пассажирский самолет Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии" (Malaysia Airlines), выполнявший рейс MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Он был сбит ракетой из зенитного комплекса "Бук". Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа — граждане 10 государств. Власти Украины и представители ополчения провозглашенной Донецкой народной республики обвинили в случившемся друг друга.

Совет Безопасности ООН потребовал провести всестороннее и независимое расследование. Представители РФ неоднократно высказывали недовольство тем, как это расследование ведется, а также заявляли, что представленные российской стороной данные игнорируются.