Путин убежден, что США не раскроют данные о катастрофе малайзийского "Боинга"

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Сегодня, 14:46.
Политика

Владимир Путин убежден, что США никогда не раскроют информацию, противоречащую версии об ответственности ополченцев Донбасса за катастрофу малайзийского Boeing на Украине. Об этом президент России сказал американскому режиссеру Оливеру Стоуну в интервью, которое стало основой документального фильма и книги, пишет ТАСС.

Путин. Интервью с Оливером Стоуном.
Путин. Интервью с Оливером Стоуном. Фото: Скриншот видео на канале "Политика сегодня: Россия США Украина" в youtube.com.

Премьерный показ фильма завершился в четверг, а в пятницу в США в издательстве Hot Books выпустили книга с полными текстами интервью. Напомним, беседа велась в июле 2015 года.

Путин считает, что разведслужбы США могут обладать информацией о крушении Boeing, так как они пристально наблюдали за ситуацией на Украине после государственного переворота 2014 года. "Я убежден, что так оно и есть. Но, к сожалению, доказательств этого нет в том, что мы получили от наших партнеров", — сказал президент РФ.

Глава РФ назвал данное обстоятельство "весьма понятным, так как мы понимаем их позицию по Украине". "Все они хотели свалить вину на ополченцев в Донбассе и косвенно на Россию, которая поддерживает ополченцев. Если информацию противоречит этому, то тогда они (США) никогда ее не раскроют", — сказал Путин.

Российский лидер уверен в том, что катастрофы Boeing "никогда бы не случилось, если бы руководство Украины прислушивалось к нам и не начало полномасштабные военные действия. Именно украинские власти начали применять все виды вооружений в Донбассе", — напомнил Путин.

Справка

Пассажирский самолет Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии" (Malaysia Airlines), выполнявший рейс MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Он был сбит ракетой из зенитного комплекса "Бук". Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа — граждане 10 государств. Власти Украины и представители ополчения провозглашенной Донецкой народной республики обвинили в случившемся друг друга.

Совет Безопасности ООН потребовал провести всестороннее и независимое расследование. Представители РФ неоднократно высказывали недовольство тем, как это расследование ведется, а также заявляли, что представленные российской стороной данные игнорируются.

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