Путин уверен, что "не будет силы, которая могла бы поработить российский народ"

"Нет, не было и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ. Он стоял насмерть, защищая родную землю, и совершил, казалось бы, невозможное — развернул назад кровавое колесо Второй Мировой войны, погнал врага оттуда, куда он посмел прийти на нашу землю, сокрушил нацизм, положил конец его зверствам. И мы никогда не забудем, что свободу Европы и долгожданный мир на планете отвоевали именно наши отцы, деды и прадеды", — сказал Путин на параде Победы (цитата по РИА Новости).

В своей речи президент также поздравил россиян с Днем Победы и заявил, что сегодня сама жизнь требует повышать наш оборонный потенциал.