Путин уверен, что "не будет силы, которая могла бы поработить российский народ"

Президент России Владимир Путин уверен, что нет, не было и не будет силы, которая могла бы поработить российский народ. Об этом он сказал в своей речи на параде Победы в Москве.
"Нет, не было и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ. Он стоял насмерть, защищая родную землю, и совершил, казалось бы, невозможное — развернул назад кровавое колесо Второй Мировой войны, погнал врага оттуда, куда он посмел прийти на нашу землю, сокрушил нацизм, положил конец его зверствам. И мы никогда не забудем, что свободу Европы и долгожданный мир на планете отвоевали именно наши отцы, деды и прадеды", — сказал Путин на параде Победы (цитата по РИА Новости).
В своей речи президент также поздравил россиян с Днем Победы и заявил, что сегодня сама жизнь требует повышать наш оборонный потенциал.
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