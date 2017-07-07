Путин уволил генерала Минобороны, отвечающего за ядерное оружие

Соответствующая информация содержится в закрытом указе главы государства. Управление, которое возглавлял Сыч, отвечает за хранение, обслуживание и подготовку к боевому применению всех ядерных боеприпасов.

Сыч написал рапорт об уходе с поста "по состоянию здоровья", а Путин удовлетворил его просьбу указом от 5 июля, приводит подробности "Коммерсант", ссылаясь на источник, близкий к руководству ведомства. Уже назначен врио главы ГУМО — им стал заместитель Сыча, генерал-майор Игорь Колесников. Именно он позже может стать руководителем управления на постоянной основе — после испытательного срока.

Сыч подтвердил журналистам сведения о том, что уходит по состоянию здоровья. До ухода он отработает еще несколько месяцев. Известно, что на арсеналах за время работы Сыча не было ни одного серьезного ЧП, пишет ura.ru.