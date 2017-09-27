Путин уволил с должности главкома Воздушно-космических сил России

Вместе с ним своих постов лишились руководитель Россотрудничества Любовь Глебова, глава саратовского управления МВД генерал-лейтенант полиции Сергей Аренин и заместитель командующего Черноморским флотом вице-адмирал Валерий Куликов.

Генерал Бондарев должен будет представлять Кировскую область, став кандидатом в члены Совфеда от ныне избранного губернатора региона Игоря Васильева. Также в Совет Федерации, по данным источников РБК в верхней палате парламента, должна была перейти Глебова. Соответствующий указ был подписан главой Удмуртии Александром Бречаловым 18 сентября. Замкомандующего Черноморским флотом Валерий Куликов был наделен полномочиями члена Совфеда еще 19 сентября. Об этом после выборов заявлял губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Справка

Виктор Бондарев был назначен главнокомандующим ВКС 1 августа 2015 года. До этого он занимал должность главкома Военно-воздушных сил. Свою карьеру Бондарев начал в качестве летчика-инструктора и впоследствии стал заслуженным военным летчиком и летчиком-снайпером. Бондарев отмечен орденом Мужества. В 2000 году за мужество и героизм, проявленные во время контртеррористической операции на Северном Кавказе, Бондарев получил звание Героя России.

Виктор Бондарев начинал свою карьеру в Калманском авиаполку Барнаульского высшего военного авиационного училища лётчиков.