Путин в фильме отказался давать оценку деятельности Ельцину и Горбачеву

"Я не считаю себя вправе давать какие-то серьезные оценки ни деятельности Горбачева, ни личности Ельцина", — сказал Путин.

По словам президента России, заслуга Горбачева в том, что он почувствовал необходимость перемен и попытался менять саму систему. Однако, проблема заключалась в том, что система "сама по себе была негодная".

Никто не знал, как сделать так, чтобы поменять ситуацию в стране, поэтому тогдашние лидеры "и довели до распада", указал Путин.

Касаясь личности Бориса Ельцина, Путин отметил, что первый президент России никогда не уклонялся от ответственности и это было одной из его сильных сторон. "Но, а то, что вы сказали (проблемы с алкоголем — прим. "Ленты.ру") — да, чего греха таить, это тоже было", — признал он.

При этом нынешний российский лидер отметил, что не знает, почему Ельцин остановил на нем свой выбор как на преемнике, пишет Lenta.ru.

Премьера фильма "Интервью с Путиным" (The Putin Interviews), посвященного президенту России, состоялась на телеканале Showtime 12 июня. В России картину покажет Первый канал — с 19 по 22 июня.

Справка

Михаил Горбачев стал последним Генеральным секретарем ЦК КПСС (1985—1991) и первым и единственным президентом СССР (1990—1991). Борис Ельцин руководил страной с 1991 по 1999 год. 31 декабря 1999 в 12 часов дня по московскому времени Ельцин объявил об отставке с поста президента. Исполняющим обязанности был назначен председатель правительства Владимир Путин.