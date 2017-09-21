Путин в Кремле второй раз поздравил с юбилеем Кобзона

Владимир Путин поздравил Иосифа Кобзона с юбилеем. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин поздравил Иосифа Кобзона с юбилеем. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин поздравил Иосифа Кобзона с юбилеем. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин поздравил Иосифа Кобзона с юбилеем. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин поздравил Иосифа Кобзона с юбилеем. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин поздравил Иосифа Кобзона с юбилеем. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин поздравил Иосифа Кобзона с юбилеем. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин поздравил Иосифа Кобзона с юбилеем. Фото: kremlin.ru.

Юбилей Иосиф Кобзон отмечал 11 сентября, и глава государства в камерной обстановке в Кремле поздравил народного артиста СССР. А 20 сентября Владимир Путин поздравил певца в торжественной обстановке на сцене Кремля. Присутствующие в зале стоя приветствовали юбиляра и президента РФ.

Владимир Путин,

президент РФ:

Знаю, что сотни тысяч, миллионы людей — таких же, как я — получали истинное удовольствие, удовлетворение, общаясь с тем, что Вы делаете как артист, как певец, общаясь с атмосферой Вашего творчества. Хочу Вас за это еще раз сердечно поблагодарить, низко Вам поклониться и сказать просто обыкновенное человеческое спасибо. Выразить надежду на то, что здоровья, Вашего духа неизменно крепкого, характера еще надолго хватит для того, чтобы радовать — так же, как Вы радовали до сих пор, – миллионы граждан нашей страны. Поздравляю Вас и желаю Вам всего самого-самого хорошего.

11 сентября глава государства преподнёс юбиляру в подарок картину "Шахтёрская песня" живописца Александра Зеленского. Встреча с Иосифом Кобзоном и Нинель Кобзон прошла в неформальной обстановке за чаем.

Президент подписал Указ о награждении Иосифа Кобзона знаком отличия "За благодеяние". Награда присуждена за активную благотворительную и общественную деятельность.