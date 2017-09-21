Путин в Кремле второй раз поздравил с юбилеем Кобзона

20 сентября Владимир Путин присутствовал на торжественном концерте в Кремле, посвященном 80-летию певца, народного артиста СССР Иосифа Кобзона, сообщает пресс-служба президента РФ.
Юбилей Иосиф Кобзон отмечал 11 сентября, и глава государства в камерной обстановке в Кремле поздравил народного артиста СССР. А 20 сентября Владимир Путин поздравил певца в торжественной обстановке на сцене Кремля. Присутствующие в зале стоя приветствовали юбиляра и президента РФ.
Владимир Путин,
президент РФ:
Знаю, что сотни тысяч, миллионы людей — таких же, как я — получали истинное удовольствие, удовлетворение, общаясь с тем, что Вы делаете как артист, как певец, общаясь с атмосферой Вашего творчества. Хочу Вас за это еще раз сердечно поблагодарить, низко Вам поклониться и сказать просто обыкновенное человеческое спасибо. Выразить надежду на то, что здоровья, Вашего духа неизменно крепкого, характера еще надолго хватит для того, чтобы радовать — так же, как Вы радовали до сих пор, – миллионы граждан нашей страны. Поздравляю Вас и желаю Вам всего самого-самого хорошего.
11 сентября глава государства преподнёс юбиляру в подарок картину "Шахтёрская песня" живописца Александра Зеленского. Встреча с Иосифом Кобзоном и Нинель Кобзон прошла в неформальной обстановке за чаем.
Президент подписал Указ о награждении Иосифа Кобзона знаком отличия "За благодеяние". Награда присуждена за активную благотворительную и общественную деятельность.
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