Путин в курсе всех прозвучаших на "Прямой линии" выпадах в свой адрес

Президент РФ Владимир Путин знает о всех критических обращениях и выпадах в свой адрес, прозвучавшие при подготовке к прошедшей 15-й "Прямой линии" с главой государства, передает ТАСС.
На субстантивную критику будет дан ответ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на телеканале "Россия 1".
"Все острые обращения, критику, все выпады в адрес президента мы обязательно собираем в отдельной папочке и накануне передаем президенту, чтобы он был в курсе", — сообщил Песков, отметив, что многие эмоциональные комментарии и не подразумевают ответа. Песков добавил, однако, что Путина "по-человечески задевают крики о помощи, связанные с бездействием, с черствостью властей и чиновников".
"Субстантивные обращения критического характера — на них мы пытаемся найти ответы, эта проблема добавляется в перечень проблем, которыми предстоит заниматься", — резюмировал Песков, пишет bfm.ru.
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