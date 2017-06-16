Путин в курсе всех прозвучаших на "Прямой линии" выпадах в свой адрес

На субстантивную критику будет дан ответ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на телеканале "Россия 1".

"Все острые обращения, критику, все выпады в адрес президента мы обязательно собираем в отдельной папочке и накануне передаем президенту, чтобы он был в курсе", — сообщил Песков, отметив, что многие эмоциональные комментарии и не подразумевают ответа. Песков добавил, однако, что Путина "по-человечески задевают крики о помощи, связанные с бездействием, с черствостью властей и чиновников".

"Субстантивные обращения критического характера — на них мы пытаемся найти ответы, эта проблема добавляется в перечень проблем, которыми предстоит заниматься", — резюмировал Песков, пишет bfm.ru.