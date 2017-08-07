Рыбный флешмоб: знаменитости со всего мира подражают Путину-рыбаку

После того, как Владимир Путин провел короткий отпуск в Сибири, где занимался рыбалкой, в сети появились его фотографии с рыбой в руках.

Когда выехал на рыбалку с друзьями pic.twitter.com/IKSQh3yiMo — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 5 августа 2017 г.

Российские и зарубежные знаменитости подхватили этот тренд, пишет Nation News.

Фото с огромной рыбой опубликовал трехкратный чемпион мира по парусному спорту Питер Миллер. Гигантскую рыбину он выудил вместе с сыном.

Австралийский актер и продюсер Хью Майкл Джекман, сыгравший Росомаху в "Людях Икс", также продемонстрировал большой улов.

Доброго воскресного утра вам от нас и Хью Джекмана 🐟🦈|| Какие планы на оставшийся выходной? #hughjackman #morning Публикация от www.okmagazine.ru (@okmagazine_ru) Авг 6 2017 в 12:17 PDT

В начале июля футболист Александр Кержаков рыбачил в Карелии. Фото с уловом тогда вызвало вопросы у Рыбнадзора. Однако спортсмен не побоялся оставить снимки, которые могут стать доказательством в административном деле. "О том, что лосось запрещена к вылову в Онеге я узнал, только из интернета и естественно не сделал бы фото с этой редкой рыбой. Глядя на то, какой резонанс в стране вызвала моя публикация, я в ближайшее время приеду в Карелию и выпущу несколько тысяч мальков лосося в Онежское озеро. Так же мне бы хотелось, чтобы ко мне присоединились те, кто борется за сохранение этого редкого вида рыбы! ", — написал Кержаков в своем Instagram.

Актриса Елена Воробей является фанаткой рыбалки. В прошлом году, гастролируя в Северной Америке она поймала огромную рыбину в Атлантическом океане.

НУ, РЫБАКИ, КАК ВАМ ЭКЗЕМПЛЯР???))))) ТЯНУЛИ ВДВОЁМ , ОЧЕНЬ СИЛЬНАЯ РЫБА!!! Публикация от Елена Воробей (@vorobei_elena) Сен 20 2016 в 8:13 PDT

Вытянуть добычу из воды ей тогда помогли, пишет ura.ru.

Во время визита в Сибирь Путин выпустил в Байкал 50 тысяч мальков омуля.