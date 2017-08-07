Рыбный флешмоб: знаменитости со всего мира подражают Путину-рыбаку

Знаменитости, увлеченные ловлей рыбы, подражая президенту РФ Владимиру Путину, стали выкладывать на своих страницах в соцсетях фотографии с завидным уловом.
После того, как Владимир Путин провел короткий отпуск в Сибири, где занимался рыбалкой, в сети появились его фотографии с рыбой в руках.
Когда выехал на рыбалку с друзьями pic.twitter.com/IKSQh3yiMo— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 5 августа 2017 г.
Российские и зарубежные знаменитости подхватили этот тренд, пишет Nation News.
Фото с огромной рыбой опубликовал трехкратный чемпион мира по парусному спорту Питер Миллер. Гигантскую рыбину он выудил вместе с сыном.
My guest 8 y/o Cristos with his biggest redfish. It doesn't get better than that @SSIslandResort @tirekingdom @CostaSunglasses @YETICoolers pic.twitter.com/fxpA91G0kJ— Peter Miller Fishing (@PeterMillerFish) 6 августа 2017 г.
Австралийский актер и продюсер Хью Майкл Джекман, сыгравший Росомаху в "Людях Икс", также продемонстрировал большой улов.
В начале июля футболист Александр Кержаков рыбачил в Карелии. Фото с уловом тогда вызвало вопросы у Рыбнадзора. Однако спортсмен не побоялся оставить снимки, которые могут стать доказательством в административном деле. "О том, что лосось запрещена к вылову в Онеге я узнал, только из интернета и естественно не сделал бы фото с этой редкой рыбой. Глядя на то, какой резонанс в стране вызвала моя публикация, я в ближайшее время приеду в Карелию и выпущу несколько тысяч мальков лосося в Онежское озеро. Так же мне бы хотелось, чтобы ко мне присоединились те, кто борется за сохранение этого редкого вида рыбы! ", — написал Кержаков в своем Instagram.
Дорогие друзья, недруги,СМИ и тд. Единственная рыба, которую я выловил в Онежском озере, была эта красавица(см. фото). Может это многих разочарует, но это факт. О том, что лосось запрещена к вылову в Онеге я узнал, только из интернета и естественно не сделал бы фото с этой редкой рыбой. Глядя на то какой резонанс в стране вызвала моя публикация, я в ближайшее время приеду в Карелию и выпущу несколько тысяч мальков лосося в Онежское озеро. Так же мне бы хотелось, чтобы ко мне присоединились те, кто борется за сохранение этого редкого вида рыбы! Я своими глазами увижу сколько людей у нас в стране не только пишут и говорят об этой проблеме, но и своим примером могут показать это всем остальным ! Время и место я сообщу чуть позже. P.S. Предыдущее фото с лососем я убирать не буду, да бы все могли иметь представление, как выглядит дикий лосось и что ловить его в Онежском озере ЗАПРЕЩЕНО!!! #залосось #противбраконьеров #онега #карелия
Актриса Елена Воробей является фанаткой рыбалки. В прошлом году, гастролируя в Северной Америке она поймала огромную рыбину в Атлантическом океане.
Вытянуть добычу из воды ей тогда помогли, пишет ura.ru.
Во время визита в Сибирь Путин выпустил в Байкал 50 тысяч мальков омуля.
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