Путин встретился с кумом на закрытом мероприятии в Крыму

По данным источника издания, на встрече обсуждалась украинская политика, выполнение минских соглашений и обмен пленных. Беседа состоялась поздно вечером 18 августа во время рабочей поездки главы государства в Крым. Но СМИ стали писать об этом только сейчас. Путин является крестным отцом дочери Медведчука, из-за чего последнего на Украине называют кумом российского президента.

По словам одного из собеседников РБК, "Медведчук выполняет роль специального порученца между Путиным и Порошенко. Его самолет свободно летает из Киева в Москву (несмотря на запрет авиасообщения между странами), он ведет переговоры. Обе стороны ему доверяют", пишет polit.ru.

В мае этого года лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук общался со штабом американского президента Дональда Трампа во время предвыборной кампании. При этом сам Медведчук опроверг информацию источников, заявив, что не знаком с кем-либо из близкого окружения Трампа, соответственно, никаких бесед быть не могло.

Факт

Владимир Путин в 2004 году стал крестным отцом дочери Медведчука — Дарьи. Крестной матерью стала жена Дмитрия Медведева — Светлана.