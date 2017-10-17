Путин ввел санкции против КНДР

Президент поручил приостановить научно-техническое сотрудничество с Северной Кореей. Ограничения не будут распространяться на сотрудничество в области ядерной науки и техники, аэрокосмического машиностроения и авиатехники и передовых производственных технологий.

Пхеньяну также запрещается использовать недвижимость на территории России для дипломатической деятельности.

Морским судам, которые связаны с ядерной или ракетной программой КНДР, запрещается заходить в российские порты.

Агентство отмечает, что КНДР развивает свою ракетную и ядерную программу, несмотря на недовольство мирового сообщества. В сентябре страна заявила об успешном испытании водородного боезаряда для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

Из-за этого Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении Северной Кореи. Они ограничивают экспортные и импортные возможности КНДР.

Ограничения коснулись поставок в КНДР нефтепродуктов. Объемы поставки сырой нефти в КНДР не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев. Запрещается продавать Северной Корее конденсаты и газоконденсатные жидкости. КНДР не может ввозить в другие страны текстильную продукцию.