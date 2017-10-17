Путин ввел санкции против КНДР

Сегодня, 08:06.
Политика

Президент Владимир Путин подписал указ о мерах по выполнению резолюции Совбеза ООН о санкциях против КНДР, сообщает РИА Новости. Этот документ опубликован на официальном портале правовой информации

Владимир Путин.
Владимир Путин. Фото: putin.kremlin.ru.

Президент поручил приостановить научно-техническое сотрудничество с Северной Кореей. Ограничения не будут распространяться на сотрудничество в области ядерной науки и техники, аэрокосмического машиностроения и авиатехники и передовых производственных технологий.

Пхеньяну также запрещается использовать недвижимость на территории России для дипломатической деятельности.

Морским судам, которые связаны с ядерной или ракетной программой КНДР, запрещается заходить в российские порты.

Агентство отмечает, что КНДР развивает свою ракетную и ядерную программу, несмотря на недовольство мирового сообщества. В сентябре страна заявила об успешном испытании водородного боезаряда для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

Из-за этого Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении Северной Кореи. Они ограничивают экспортные и импортные возможности КНДР. 

Ограничения коснулись поставок в КНДР нефтепродуктов. Объемы поставки сырой нефти в КНДР не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев. Запрещается продавать Северной Корее конденсаты и газоконденсатные жидкости. КНДР не может ввозить в другие страны текстильную продукцию.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров