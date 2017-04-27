Путин юморит: Иванов рассказал о шутке президента про российские дрова для Германии

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов рассказал, как Владимир Путин в ходе визита в Германию пошутил о российских дровах, сообщает RT.
"Помню, наш президент как-то во время визита в Германию пошутил: "Ладно, российский уголь вам не нравится, российская нефть не нравится, газа вы не хотите. А что вы, дровами будете дома топить? Так ведь и дрова придется у России покупать!" — рассказал он в интервью телеканалу.
По словам Сергея Иванова, он не может представить себе, чем Германия заменит российский газ в ближайшем будущем.
Еще год назад сообщалось, что Германия сможет полностью обеспечивать себя энергией с помощью возобновляемых источников. Кроме того, бурный рост "зеленой энергетики" проходит по всей Европе. Так, Дания уже вырабатывает 140% общенационального спроса на энергию с помощью возобновляемых источников.
Ранее сообщалось, что Сергей Иванов считает, что в будущем Россия станет крупным экспортером пресной воды. По его словам, Россия уже экспортирует байкальскую пресную воду, "она очень дорогая, примерно по два доллара за бутылку, но покупают", пишет polit.ru.
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