Путин лично запустил четыре баллистических ракеты на учениях

"В ходе тренировки отрабатывалось взаимодействие РВСН, атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации ВКС РФ. Верховный главнокомандующий произвел пуск четырех баллистических ракет", — рассказал Песков.

26 октября вечером в РФ прошла тренировка по управлению Стратегическими ядерными силами России. С космодрома Плесецк боевой расчет Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) произвел пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь" по полигону "Кура". Также атомная подводная лодка Тихоокеанского флота осуществила залповый пуск двух баллистических ракет из акватории Охотского моря по полигону Чижа (Архангельская область), а из акватории Баренцева моря атомная подводная лодка Северного флота осуществила пуск баллистической ракеты по полигону Кура, пишет bfm.ru.

К выполнению задач привлекались самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, которые, взлетев с базовых аэродромов Украинка, Энгельс, Шайковка, осуществили пуски крылатых ракет воздушного базирования по наземным целям на полигонах Кура (Камчатка), Пембой (Республика Коми) и Теректа (Казахстан), сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что задачи тренировки выполнены в полном объеме, все учебные цели успешно поражены.