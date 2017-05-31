Путин заявил, что американские лидеры "приходят и уходят, но политика не меняется"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вереница американских лидеров не меняет мировую политику.
Об этом глава российского государства сказал в интервью французской газете Le Figaro по итогам своего визита во Францию.
"Они приходят и уходят, но политика не меняется. И вы знаете почему? Бюрократия всемогуща. Президент приходит со своими идеалами, а на следующий день к нему приходят люди в костюмах, белых рубашках и галстуках и объясняют, как ему следует действовать, и что-то изменить в этой ситуации очень трудно", — цитирует Путина ТАСС.
Такую ремарку добавил президент РФ к заявлению о том, что Россия никогда не вмешивалась в выборы каких-либо странах, потому что не видит в этом смысла.
29 мая Владимир Путин посетил Париж по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. Это была первая встреча двух политических лидеров после президентских выборов во Франции, второй тур которых прошел в начале мая. По итогам российско-французских переговоров президенты дали совместную пресс-конференцию.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.