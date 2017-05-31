Путин заявил, что американские лидеры "приходят и уходят, но политика не меняется"

Об этом глава российского государства сказал в интервью французской газете Le Figaro по итогам своего визита во Францию.

"Они приходят и уходят, но политика не меняется. И вы знаете почему? Бюрократия всемогуща. Президент приходит со своими идеалами, а на следующий день к нему приходят люди в костюмах, белых рубашках и галстуках и объясняют, как ему следует действовать, и что-то изменить в этой ситуации очень трудно", — цитирует Путина ТАСС.

Такую ремарку добавил президент РФ к заявлению о том, что Россия никогда не вмешивалась в выборы каких-либо странах, потому что не видит в этом смысла.

29 мая Владимир Путин посетил Париж по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. Это была первая встреча двух политических лидеров после президентских выборов во Франции, второй тур которых прошел в начале мая. По итогам российско-французских переговоров президенты дали совместную пресс-конференцию.