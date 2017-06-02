Путин заявил, что не считает Сноудена предателем США

Президент РФ Владимир Путин считает, что бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден не предавал интересов Соединенных Штатов. Об этом российский президент заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, пишет "Интерфакс".
"Сноуден не предатель. Он не предавал интересов своей страны, он не передавал другой стране информацию, которая наносила бы ущерб ее народу", — сказал российский лидер. Путин добавил, что Сноуден "все делает публично".
Однако президент отметил, что не оправдывает его действия.
"Если бы меня спросили, правильно это или нет, мой ответ, что нет", — сказал Путин, отметив, что если Сноудену не нравилась работа в АНБ, он мог бы просто уйти в отставку. Одновременно президент РФ назвал контрпродуктивной и неприличной разведывательную деятельность союзниками в отношении друг друга.
"Следить за своими союзниками, если вы действительно считаете их своими союзниками, а не вассалами, это неприлично. Это подрывает доверие, а значит, в конечном счете, наносит ущерб собственной национальной безопасности", — оказал президент России.
Он высоко оценил деятельность российских специальных служб, подчеркнув, что она ведется строго в рамках закона.
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