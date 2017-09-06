Путин заявил, что Россия не признает ядерный статус КНДР

"Разумеется, в ходе переговоров значительное внимание было уделено положению дел на Корейском полуострове. Продолжили начатое во время телефонного разговора 4 сентября обсуждение резкого обострения ситуации из-за нового ядерного испытания КНДР. Подтвердил господину Мун Чжэ Ину нашу принципиальную позицию — мы не признаем ядерный статус Северной Кореи. Ракетно-ядерная программа Пхеньяна грубо нарушает резолюцию Совета безопасности ООН, подрывает режим нераспространения, создает угрозу безопасности в Северо-восточной Азии", — сказал Путин по итогам переговоров с президентом Южной Кореи в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Именно поэтому, добавил президент РФ, Москва поддержала заявление председателя Совбеза ООН от 29 августа, в котором решительно осуждаются последние пуски баллистических ракет. И на экстренном заседании Совбеза 4 сентября также решительно осудили проведение Северной Кореей испытание ядерного взрывного устройства, напомнил он.

На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС президент РФ заявил, что КНДР откажется от ядерной программы только в том случае, если будет чувствовать себя в безопасности. "Да они траву будут есть, но не откажутся от этой программы, если не будут чувствовать себя в безопасности", — сказал Путин.

Факт

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Неделю назад КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

Справка

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.