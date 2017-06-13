Путин заявил, что Россия никогда не вмешивается во внутреннюю политику других стран

Россия никогда не вмешивается во внутриполитические процессы других стран, заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну российский лидер Владимир Путин.
"Мы в отличие от многих наших партнеров никогда не вмешиваемся во внутриполитические процессы других стран", — сказал российский президент.
Кроме того, Путин по просьбе Стоуна сравнил ситуации в США при Рейгане и в России в начале своего президентства. По словам Путина, нужно было "две задачи решить — найти правильных людей и делегировать им полномочия".
"У нас разница большая. Рейган все-таки возглавлял Соединенные Штаты., а как бы там не было, какие бы там ни были сложности и проблемы, все-таки они несопоставимы со сложностями и проблемами, которые переживала Россия в конце 1999-го и в 2000-м году", — сказал Путин.
Он добавил, что "быть на грани банкротства и быть банкротом — это все-таки разные вещи", пишет "Росбалт".
Фильм Стоуна будет впервые показан в эфире американского телеканала Showtime. В России права на его трансляцию приобрел "Первый канал", фильм будут демонстрировать с 19 по 22 июня. Картина поделена на четыре части и представляет собой, по словам самого Стоуна, "сеанс вопросов и ответов". Пока опубликовано несколько отрывков фильма, в которых Путин рассказывает об отношении к своей охране, к Эдварду Сноудену и о том, как в 2000 году предлагал президенту США Биллу Клинтону рассмотреть вопрос вступления России в НАТО. Также глава России высказал мнение, что масштабного вооруженного конфликта между Россией и США "не смог бы пережить никто".
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