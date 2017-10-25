Путин заявил, что Россия постепенно уходит от службы по призыву

Участники мероприятия поинтересовались, нельзя ли создать для них альтернативную службу, во время которой можно тренироваться и одновременно отдавать долг родине.

"Мы сейчас развиваем то, что Минобороны несколько лет назад начали, вы, наверное, слышали, мы создали научные роты так называемые, а сейчас будем делать, условно говоря, технопарк для молодых специалистов, которые закончили высшие учебные заведения и могут проходить не альтернативную, а настоящую воинскую службу по призыву, но используя свои лучшие знания и навыки", — сказал Владимир Путин.

Президент РФ отметил, что еще необходимо внимательно посмотреть, как реализовать это на практике.

Что касается постепенного отказа от службы по призыву, то, по его словам, этот процесс идет медленнее, чем планировалось, из-за бюджетных ограничений.

Анатолий Матвийчук,

начальник аналитического отдела журнала "Солдаты России":

У нас потребность в сухопутном компоненте армии в связи с геостратегическим положением нашей любимой России в мирное время — не менее 650-700 тысяч, а в военное время — пару миллионов должно быть. Где мы должны взять этих людей? Этих людей мы должны подготовить. По всей видимости, Владимир Владимирович имеет благие намерения, но пока отказаться от призыва мы не в состоянии. Мы должны призывать определенный контингент на воинскую службу, давать им специальность. Да, они потом заключают юридический контракт, потом становятся профессионалами, выполняют определенные задачи, но полностью отказаться мы не можем, так как нам нужна ротация, постоянно меняющиеся резервы и в подготовке специалистов для этого резерва. Это раз. Второе — то, что он сказал, на это нужны очень большие деньги. Подготовка одного специалиста, она у нас даже для рядового состава — давайте подготовим, допустим, механика-водителя — это же нужно определенное время — три-четыре месяца, чтобы его подготовить. Я думаю, что эта сумма выливается в пределах 250-300 тысяч на человека, чтобы подготовить его как специалиста. Если нам ничего не изменят и не перекроют кислород — я имею в виду финансово — об этом можно говорить где-то в 2025-2030 годах.

В этом году число контрактников впервые превысило число призывников, пишет bfm.ru. К концу года по планам Минобороны в российской армии будет 425 тысяч контрактников и около 300 тысяч срочников.

Справка

Национальная сборная WorldSkills-Russia заняла первое место в общекомандном зачёте по баллам в ходе 44-го чемпионата мира WorldSkills-2017 в Абу-Даби (ОАЭ).

Движение WorldSkills International – эффективный инструмент подготовки кадров в соответствии с мировыми стандартами и потребностями новых высокотехнологичных производств.

Участники демонстрируют свои профессиональные навыки, соревнуясь по шести блокам профессий: строительной отрасли, информационным и коммуникационным технологиям, творчеству и дизайну, промышленному производству, сфере услуг и обслуживания, гражданскому транспорту.

За полувековую историю международного движения к WorldSkills присоединились 78 стран. Россия вошла в состав участников в 2012 году и приняла участие в трёх мировых и двух европейских чемпионатах.