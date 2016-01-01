Путин заявил, что Россия продает пакеты госкомпаний для улучшения экономики

Россия продает пакеты госкомпаний для улучшения структуры экономики, а не потому что не хватает средств на конкретные расходы бюджета, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в Москве.
"Мы продаем части пакетов госпредприятий не потому, что не хватает денег на конкретные какие-то направления бюджетных расходов, нет. Мы это делаем по нескольким соображениям", — сказал глава государства.
"Первое -– все-таки это улучшает структуру экономики и приход новых собственников — это трейдерская компания Glencore, швейцарская, и государственный фонд Катара (в случае с продажей акций "Роснефти") — мы исходим из того, что приход в органы управления их представителей будет повышать качество управления самой компанией. Хотя в целом она и так считается одной из наиболее эффективных в мире", — считает Путин.
"И это предусмотрено изначально в доходной части бюджета, так бюджет планировался изначально, не для того, чтобы какие-то конкретные отрасли профинансировать, а всё вместе", — добавил он, пишет bfm.ru.
Глава "Роснефти" Игорь Сечин 7 декабря доложил президенту РФ о завершении подготовки приватизации 19,5% акций компании, а 10 декабря участники сделки сообщили о подписании соглашения. Покупателем стал консорциум в составе швейцарского трейдера Glencore и катарского суверенного фонда (Qatar Investment Authority). Сумма сделки составляет 692 миллиарда рублей, или 10,2 миллиарда евро. Бюджет в результате получил 710,8 миллиарда рублей (включая допдивиденды от "Роснефтегаза" на 18,5 миллиарда рублей).
В прошлом году пресс-конференция Путина длилась 3 часа 10 минут. За это время президент РФ ответил на 47 вопросов
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