Путин заявил, что Россия развивается демократическим путем

Владимир Путин,

президент РФ:

Я хочу сказать, что Россия развивается по демократическому пути. Это — безусловно, и в этом не должно быть ни у кого никаких сомнений. То, что у нас происходит в ходе какой-то внутриполитической борьбы, еще каких-то событий, происходит нечто, что характерно и для других стран, ничего в этом не вижу необычного.

Президент признал право оппозиции на митинги, так как люди имеют право высказывать свою точку зрения. "Да, если люди в ходе выражения своего собственного мнения нарушают действующее законодательство, действующий закон, то тогда, конечно, правоохранительные органы стараются навести порядок. Обращаю ваше внимание на то, о чем я говорил недавно, будучи во Франции, да и в общении с другими своими коллегами из Европы. Наша полиция, слава Богу, пока, во всяком случае, не применяет ни дубинки, ни слезоточивый газ, ни другие крайние меры наведения порядка, что мы часто видим в других странах, в том числе и в Соединенных Штатах", — подчеркнул он.

По мнению Путина, выборы в США еще далеки от совершенства.

"Что касается оппозиции. Давайте вспомним движение Occupy Wall Street, где оно теперь? Правоохранительные органы и специальные службы Соединенных Штатов разобрали его на колесики и растворили. Я же не задаю вам вопрос: как у вас с демократией в Соединенных Штатах? Тем более что избирательный закон еще далек от совершенства в Соединенных Штатах", — заявил он.

Путин поведал об изменениях в своей личности, которые произошли во время его пребывания на посту. "Что я чувствую? Я чувствую прямую живую связь с этой землей, с историей, со страной. Вот вы сказали, что в Петербурге уже несколько дней. Мы вчера разговаривали с премьер-министром Индии, он посещал Пискаревское мемориальное кладбище, где похоронено примерно 400 тыс. ленинградцев, как правило, мирных жителей, которые погибли во время Второй мировой войны в блокаде. Они умерли от голода", — отметил он.

Путин напомнил об истории своей семьи, связанной с Великой Отечественной войной. "Я никогда не забуду об этом, так же, как и то, в каком состоянии была наша страна в начале 90-х годов", — подчеркнул он.

Президент выразил надежду, что 17 лет его руководства не сильно отразились на его личности.

Путин также возмутился вопросом журналистки о диссидентах и репрессиях: "Почему вам кажется, что вы имеете право задавать нам такие вопросы, причем постоянно? Поучать и давать уроки как жить?". Он отметил, что Москва готова прислушиваться только к конструктивным комментариям.

Как утверждает Путин, экс-президент США Барак Обама после их личного разговора изменил позицию о якобы вмешательстве России в выборы в США. "Мы говорили об этом и с бывшим президентом Обамой, мы говорили с некоторыми другими официальными лицами — никто никогда не предъявил мне никаких прямых доказательств. Когда мы говорили с президентом Обамой на этот счет, это вам лучше у него спросить, думаю, что он вам скажет, что он тоже уверен в этом, но когда мы с ним говорили, я увидел, что и он засомневался. Я, во всяком случае, так увидел", — поведал Путин.

По словам президента, современные технологии позволяют скрыть конечный адрес: "И, наоборот, можно так подставить любую структуру, любого человека, что все будут думать, что именно он является источником той или иной атаки. Современные технологии очень изощренные, тонкие и позволяют это сделать. Когда мы это поймем, мы избавимся от всяких иллюзий".

Кроме того, Путин назвал очередной ерундой информацию о том, что у России якобы есть компромат на президента США Дональда Трампа. "Просто очередная ерунда. Откуда у нас какая-то информация? У нас что, с ним были какие-то особые отношения? Вообще никаких отношений не было. Он приезжал в Москву в свое время. Вы знаете, я с ним не встречался", — опроверг публикации в СМИ Путин.

Президент отметил, что в стране бывает много американцев: "Вы что думаете, мы на каждого из них сейчас компромат, что ли, собираем? Вы в своем уме все или нет?".

Путин обвинил США во вмешательстве в чужие политические процессы по всему миру: "Я никого не хочу обидеть, но Соединенные Штаты везде, по всем миру активно вмешиваются в выборные кампании других стран". По словам президента, "куда пальцем на карту мира ни ткнешь, везде вам будут жаловаться на то, что американские официальные лица вмешиваются в их внутренние политические процессы". Он подчеркнул, что "это звучит не как оправдание, это звучит как констатация факта".

"Каждое действие имеет соответствующее противодействие. Но, повторяю, нам это и не нужно делать. Президенты приходят и уходят, даже партии меняются у власти, а основная политическая линия не меняется", — резюмировал Путин, пишет polit.ru.

Стенограмма интервью опубликована на сайте Кремля.