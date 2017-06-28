Путин заявил, что россияне имеют право проводить протестные акции

Президент РФ Владимир Путин заявил, что россияне вправе инициировать проведение любых массовых мероприятий, в том числе протестных акций, сообщает "Интерфакс".
Такое заявление российский лидер сделал на встрече с врио главы Удмуртской республики Александром Бречаловым.
Бречалов рассказал президенту, что в республике были попытки провести оппозиционные мероприятия, но интереса среди жителей они не вызвали. "Все имеют право проявить инициативу", — ответил Путин.
В ходе рабочего визита в Ижевск Путин провел встречу с врио главы республики Александром Бречаловым, посетил два завода, принял участие в заседании бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям, встретился с молодыми специалистами и школьниками — победителями научно-технических конкурсов и соревнований, пишет polit.ru.
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