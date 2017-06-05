Путин заявил, что ситуация с бедностью в России стала хуже

"У нас очень много проблем, и даже порог бедности немного сейчас стал хуже, чем мы планировали", — признал Путин. "Ситуация будет исправляться, я уверен", — добавил он, отметив в числе позитивных изменений то, что по сравнению с началом 2000-х годов в РФ "в разы выросла реальная заработная плата населения, в разы выросла пенсия".

"Экономика стала совсем другой в целом: почти в два раза выросла экономика по объемам, и качество ее меняется", — заявил президент. "Не так быстро, как бы нам хотелось, но структура меняется", — добавил он.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью ведущей телеканала NBC Мегин Келли, пишет bfm.ru.

В мае российский лидер заявил, что реальные доходы россиян начали повышаться. Об этом сообщает сайт Кремля. Такое заявление Путин сделал во время встречи с президентом Чехии Милошом Земаном в рамках форума "Один пояс-один путь".