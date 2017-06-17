Путин заявил, что США ошибаются, считая Россию врагом

По данным ТАСС, Путин сказал, что "ошибка наших партнеров в США в том, что они все еще видят в России угрозу". "Как будто это их главный геополитический враг", — добавил президент, заметив, что "у нас [России и США] есть много областей, в которых совместная работа без сомнения принесла бы позитивные результаты и России, и США, и всему миру".

"Я думаю, что не все заключается в идеологических мотивах, здесь больше геополитического соперничества", — приводит агентство слова главы России.



Стоун озвучил точку зрения о том, что США, говоря об угрозах Европе, озабочены самим существованием России. Это, как замечал режиссер, происходит с времен революции 1917 года. Тогда, по мнению Стоуна, политика США заключалась в уничтожении коммунизма, после чего, опасаясь за ситуацию в стране, Соединенные Штаты сделали Советский Союз "удобным врагом", пишет РБК.

Справка

В США премьера документального фильма, состоящего из четырех серий, о российском лидере под названием "Интервью с Путиным" состоялась 13 июня. Его транслировал телеканал Showtime. В России права на показ этой ленты, которую российские зрители, в свою очередь, увидят под названием "Путин", приобрел "Первый канал". Фильм будет показан в его эфире с 19 по 22 июня.