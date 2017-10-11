Путин заявил о рисках использования криптовалют

По мнению президента, криптовалюты несут с собой возможности "отмывания капиталов", ухода от налогов и финансирования терроризма.

При этом российский президент уверен, что в стране необходимо наладить обращение криптовалюты. Он отметил, следует использовать преимущества, которые дают новые технологические решения в банковской сфере, создать необходимые условия для дальнейшего развития и совершенствования национальной финансовой системы.

Ранее сообщалось, что Центробанк заявил, что допускать россиян к организованным торгам криптовалютами и использованию при этом любых связанных с ними финансовых инструментов преждевременно.