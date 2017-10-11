Путин заявил о рисках использования криптовалют

Президент России Владимир Путин заявил о том, что использование криптовалют сопряжено с серьезными рисками для экономики государства, сообщает "Известия". Об этом он сказал во время совещания по вопросам использования криптовалют в Сочи 10 октября.
По мнению президента, криптовалюты несут с собой возможности "отмывания капиталов", ухода от налогов и финансирования терроризма.
При этом российский президент уверен, что в стране необходимо наладить обращение криптовалюты. Он отметил, следует использовать преимущества, которые дают новые технологические решения в банковской сфере, создать необходимые условия для дальнейшего развития и совершенствования национальной финансовой системы.
Ранее сообщалось, что Центробанк заявил, что допускать россиян к организованным торгам криптовалютами и использованию при этом любых связанных с ними финансовых инструментов преждевременно.
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