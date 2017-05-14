Путин заявил о росте доходов россиян

Такое заявление Путин сделал во время встречи с президентом Чехии Милошом Земаном в рамках форума "Один пояс-один путь". Чешский лидер обратил внимание ?на возросшее числа туристов из России.



"Это связано с постепенным восстановлением доходов граждан, которые снизились у нас, к сожалению, в результате кризиса. Сейчас реальные доходы граждан России начали постепенно повышаться, и туристическая активность тоже возрастает", — заявил Путин.



В феврале Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщила, что реальные располагаемые доходы россиян (скорректированная на уровень инфляции сумма, которая остается в распоряжении после обязательных платежей) в январе 2017 года увеличились в годовом исчислении на 8,1%. При этом спустя месяц в ведомстве заявили, что по сравнению с февралем 2016 года, реальные доходы россиян упали на 4,1%, отмечает РБК.