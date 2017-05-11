Путина рассмешил вопрос журналиста об отношениях России и США в свете увольнения директора ФБР

Вопрос об увольнении задала президенту РФ корреспондент телеканала CBS. "Да никак не повлияет. Ваш вопрос выглядит смешным для меня", — цитирует российского лидера "Интерфакс".

Путин пояснил, что Россия не имеет к кадровым перестановкам в ведомстве никакого отношения. "Президент Трамп действует в рамках своих компетенций, конституции, закона. Причем тут мы? Я, видите, вот в хоккей собираюсь играть с любителями", — отметил Путин.

Ранее на вопрос об увольнении Коми пришлось отвечать главе МИД РФ Сергею Лаврову, находящемуся с визитом в США. "Я не думал никогда, что на такие вопросы придется отвечать, тем более в США, с вашей глубоко развитой демократической политической системой", — отметил глава МИД и подчеркнул, что ему достаточно публичных заявлений президента США Дональда Трампа по теме предполагаемого вмешательства РФ в выборы в США.

Уволенный Коми участвовал в расследовании предполагаемых незаконных связей предвыборного штаба Трампа с РФ, пишет znak.com.