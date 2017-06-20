Путина-2017: Россельхознадзор предупредил о вбросе залежалой рыбы в магазины

Пресс-служба управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области сообщила, что лососевая путина на Камчатке и на Сахалине уже началась, и сейчас, когда на продовольственный рынок пойдут первые партии рыбной продукции нового улова, "может произойти массовый вброс в свободную реализацию потерявшей качество рыбы прошлого года под видом свежей".

"Как показывает практика, не все уловы прошлого года проданы. Много прошлогодней рыбы осталось лежать на морозильных складах, дожидаясь продажи", — говорится в сообщении.

Поставки свежемороженых лососевых также будут осуществляться во внутренние регионы России — это Сибирь и западная часть страны.

Отмечается, что общий рекомендованный вылов тихоокеанских лососей (горбуша, кета, нерка, кижуч, чавыча) в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне составляет 319,8 тыс. тонн.

Россельхознадзор рекомендует обращать внимание на вид и запах рыбы, а также спрашивать у продавцов ветеринарные сопроводительные документы, пишет bfm.ru.