Путина-2017: Россельхознадзор предупредил о вбросе залежалой рыбы в магазины

Специалисты Россельхознадзора предупредили о возможном появлении в магазинах Дальнего Востока, Сибири и западных регионов России некачественной рыбы под видом свежего улова. Об этом сообщает "Интерфакс".
Пресс-служба управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области сообщила, что лососевая путина на Камчатке и на Сахалине уже началась, и сейчас, когда на продовольственный рынок пойдут первые партии рыбной продукции нового улова, "может произойти массовый вброс в свободную реализацию потерявшей качество рыбы прошлого года под видом свежей".
"Как показывает практика, не все уловы прошлого года проданы. Много прошлогодней рыбы осталось лежать на морозильных складах, дожидаясь продажи", — говорится в сообщении.
Поставки свежемороженых лососевых также будут осуществляться во внутренние регионы России — это Сибирь и западная часть страны.
Отмечается, что общий рекомендованный вылов тихоокеанских лососей (горбуша, кета, нерка, кижуч, чавыча) в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне составляет 319,8 тыс. тонн.
Россельхознадзор рекомендует обращать внимание на вид и запах рыбы, а также спрашивать у продавцов ветеринарные сопроводительные документы, пишет bfm.ru.
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