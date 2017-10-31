Путину предложили сделать праздником 3 сентября

3 сентября может стать в России нерабочим днём. С предложением учредить праздник День победы над Японией к Владимиру Путину обратились ветераны, общественные и политические деятели России и СССР, всего — 90 человек, передает RT.
Такой праздник в СССР уже был, его утвердил в 1945 году президиум Верховного Совета. И до 1947 года 3 сентября считалось выходным днем. Позже его опять сделали рабочим днём, но в этот день проводили памятные мероприятия. С распадом Советского Союза о празднике в России забыли, а 3 сентября стали отмечать День солидарности в борьбе с терроризмом.
Из письма инициаторов празднования Дня победы над Японией:
Таким образом, российский народ незаконно и незаслуженно лишили омытой кровью наших солдат памятной даты — праздника победы над милитаристской Японией. Если так пойдёт и дальше, то уже скоро наши внуки станут задавать вопросы: какое военное отношение СССР и советский народ имел к победе во Второй мировой войне?
Памятная дата, связанная с победой над Японией, есть в Китае, Монголии, в Южной Корее и КНДР, а также в Нидерландах. В США и Великобритании она имеет прямое название — Victory over Japan Day. Обратившиеся к президенту просят восстановить действие указа Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года.
Также авторы инициативы считают, что признание 3 сентября Днём победы над Японией никак не направлено против японского народа.
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