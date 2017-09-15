Путину рассказали о волне телефонного терроризма в России

"Безусловно, это телефонный терроризм, телефонное хулиганство. Президент, конечно, был проинформирован, как только началась эта череда хулиганских звонков", — отметил Песков.

По его словам, "необходимые службы принимают все необходимые меры для установления тех, кто стоит за этой серией звонков". Однако пока никто не пойман.

"Ждем результатов этой работы", — сообщил пресс-секретарь и отказался комментировать версии того, кто может стоять за звонившими.

Волна звонков о минировании различных общественных учреждений продолжается с 10 сентября. Эвакуированы сотни тысяч людей в 25 крупных городах России.

Звонящие сообщают о том, что бомбы заложены на вокзалах, в торговых центрах, вузах, школах и других учреждениях.

Информация о минировании ни в одном случае не подтвердилась, пишет polit.ru.

Между тем появились первые подозреваемые по уголовным делам о массовых заведомо ложных сообщениях о терактах. Задержанными оказались так называемые подражатели — подростки, которые после сообщений в СМИ и соцсетях о минированиях, решили повторить этот опыт, пишет "Коммерсантъ".

Организаторов беспрецедентной для России телефонной атаки еще предстоит установить. Многие сообщения о минированиях поступали из-за границы, при этом использовалась специальные средства интернет-телефонии и различные мессенджеры. Поскольку теми же каналами, но уже для организации настоящих терактов в России ранее пользовались боевики "Исламского государства" (ИГ; запрещена в РФ), по одной из версий, они же могут быть причастны и к массовым лжеминированиям.