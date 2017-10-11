Пьяные приморские рыбаки таранили полицейскую лодку

Случай произошел в Хасанском районе на берегу реки Нарва. Полицейские поставили 15 пьяных мужчин в известность, что они не могут ловить рыбу в этом месте, однако те проявили в отношении правоохранителей агрессию и попытались завладеть их табельным оружием. Полицейские произвели два предупредительных выстрела в воздух.

"Вернувшись к резиновой лодке, полицейские отошли от берега, однако на большой скорости к лодке сотрудников полиции подплыл катер, в котором находились двое 31-летних мужчин, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Угрожая стражам правопорядка физической расправой, подозреваемые протаранили навесной мотор лодки", — указано в сообщении управления на транспорте МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу.

Полицейским удалось на веслах отойти в сторону берега, однако рыбаки несколько раз таранили лодку, чтобы ее перевернуть. Нарушителей задержали с помощью подоспевшей береговой группы.

По факту нападения на сотрудников полиции было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 Уголовного кодекса России ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Мужчинам грозит лишение свободы на срок до 10 лет, пишет Lenta.ru.