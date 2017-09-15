Пьяный барнаулец угнал "Ниву", чтобы добраться до дома

Пьяный 25-летний барнаулец не захотел идти домой пешком и угнал "Ниву". Молодого человека судили за угон без цели хищения.
Как altapress.ru сообщила старший помощник прокурора Ленинского района Светлана Касьянова, все случилось летом на ул. Антона Петрова. Молодой человек завел чужой автомобиль и уехал на нем. Но добраться до дома на авто у него не получилось: будучи пьяным, он врезался в препятствие, бросил машину и ушел.
На следующий день хозяин "Нивы" хватился своего автомобиля. Полицейские оперативно вернули ему авто, нашли угонщика и возбудили уголовное дело. В ходе судебного заседания выяснилось, что угонщик возместил хозяину машины ущерб, причиненный в результате ДТП. Стороны примирились.
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