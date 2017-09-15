Пьяный барнаулец угнал "Ниву", чтобы добраться до дома

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Сегодня, 18:10.
Происшествия

Пьяный 25-летний барнаулец не захотел идти домой пешком и угнал "Ниву". Молодого человека судили за угон без цели хищения.

Lada "Нива".
Lada "Нива". Фото: из открытых источников.

Как altapress.ru сообщила старший помощник прокурора Ленинского района Светлана Касьянова, все случилось летом на ул. Антона Петрова. Молодой человек завел чужой автомобиль и уехал на нем. Но добраться до дома на авто у него не получилось: будучи пьяным, он врезался в препятствие, бросил машину и ушел.

На следующий день хозяин "Нивы" хватился своего автомобиля. Полицейские оперативно вернули ему авто, нашли угонщика и возбудили уголовное дело. В ходе судебного заседания выяснилось, что угонщик возместил хозяину машины ущерб, причиненный в результате ДТП. Стороны примирились.

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