Пьяный рубцовчанин угрожал пистолетом врачу скорой помощи

Следственный комитет по Алтайскому краю начал проверку сообщений СМИ о том, что в Рубцовске местный житель угрожал врачу скорой помощи пневматическим пистолетом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.
Вечером 29 октября бригада скорой помощи выехала на вызов к пожилой женщине. Вместе с больной в квартире был её нетрезвый сын. В какой-то момент мужчина подошел к фельдшеру и приставил к его голове пистолет, похожий на пистолет Макарова. Но врач смог выхватить оружие у нападавшего, разобрал его и разбросал детали по комнате, после чего продолжил оказывать помощь пенсионерке. Сообщение о происшествии появилось в сообществе "Инцидент Рубцовск".
Бригада скорой помощи уехала когда женщине стало лучше, а её сын остался дома. Позднее стало известно, что пистолет был пневматическим.
Следственные органы уже начали доследственную проверку.
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