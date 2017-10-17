Пьяный водитель в Барнауле насмерть сбил двоих пешеходов

По предварительным данным, 31-летний водитель Lexus GS300 сбил людей, переходящих проезжую часть в неустановленном месте вблизи нерегулируемого пешеходного перехода слева направо по ходу движения автомобиля. Погибли 46-летний и 27-летний мужчины.

В ходе разбирательства было установлено, что водитель не имеет права управления транспортным средством и был пьяным. В отношении него составили административный материал по факту вождения в пьяном виде лицом, лишенным права управления.