Пьяный житель Алтайского края "на камеру" ограбил пивной бар в Новокузнецке

Накануне ночью в полицию за помощью обратилась продавец заведения, которая рассказала, что пьяный посетитель ударил ее и украл из кассы 15 тысяч рублей.

Женщина сообщила прибывшим на место происшествия стражам порядка, что нападавший играл в нарды и распивал пиво в компании с двумя знакомыми.

Товарищи нападавшего задремали за столиком, а их приятель зашел за барную стойку. Сотрудница заведения попросила его покинуть рабочее место, но тот ударил женщину в лицо, забрал деньги и поспешил к выходу, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

В это время из-за криков барменши проснулся один из дремавших посетителей. Узнав о случившемся, он одним ударом в голову сбил с ног нападавшего. Тот на несколько секунд потерял сознание, но вскоре очнулся, вскочил и убежал с похищенным.

Опознать нападавшего помогли кадры камеры наблюдения, установленной в баре. Подозреваемого жителя Алтайского края задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.