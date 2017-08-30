Пьяный житель Алтайского края "на камеру" ограбил пивной бар в Новокузнецке

Камера видеонаблюдения в одном из новокузнецких пивбаров сняла настоящий боевик с грабежом и дракой, в котором главную роль "сыграл" 38-летний житель Алтайского края.
Накануне ночью в полицию за помощью обратилась продавец заведения, которая рассказала, что пьяный посетитель ударил ее и украл из кассы 15 тысяч рублей.
Женщина сообщила прибывшим на место происшествия стражам порядка, что нападавший играл в нарды и распивал пиво в компании с двумя знакомыми.
Товарищи нападавшего задремали за столиком, а их приятель зашел за барную стойку. Сотрудница заведения попросила его покинуть рабочее место, но тот ударил женщину в лицо, забрал деньги и поспешил к выходу, сообщает пресс-служба областного управления МВД.
В это время из-за криков барменши проснулся один из дремавших посетителей. Узнав о случившемся, он одним ударом в голову сбил с ног нападавшего. Тот на несколько секунд потерял сознание, но вскоре очнулся, вскочил и убежал с похищенным.
Опознать нападавшего помогли кадры камеры наблюдения, установленной в баре. Подозреваемого жителя Алтайского края задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.
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