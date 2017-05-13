Пьянству - бой: нетрезвых будут задерживать не более чем на 48 часов

Далее документ внесут в Госдуму.

Ранее было признано не соответствующим конституции постановление, согласно которому срок административного задержания лица, находящегося в состоянии опьянения, исчисляется со времени его вытрезвления, поскольку это ограничивало свободу нетрезвого человека на срок более 48 часов, пишет bfm.ru.