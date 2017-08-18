Пять человек пострадали в лобовом ДТП на алтайской трассе, один погиб

По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, 28-летний водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ-21074 под управлением 21-летнего парня.

Пассажир отечественного автомобиля скончался на месте происшествия. Водителя иномарки, а также его пассажиров, 27-летнюю девушку и 7-летнего ребенка, с травмами различной степени тяжести госпитализировали в Усть-Калманскую ЦРБ. Госпитализация потребовалась и водителю ВАЗа.

В настоящее время проводится проверка, и выясняются все обстоятельства произошедшего.