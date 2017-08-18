Пять человек пострадали в лобовом ДТП на алтайской трассе, один погиб

17 августа в 23 часа на 74 километре автодороги "Алейск-Чарышское" произошло ДТП, в котором погиб человек. На трассе лоб в лоб столкнулись ВАЗ и Nissan Pulsar.
По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, 28-летний водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ-21074 под управлением 21-летнего парня.
Пассажир отечественного автомобиля скончался на месте происшествия. Водителя иномарки, а также его пассажиров, 27-летнюю девушку и 7-летнего ребенка, с травмами различной степени тяжести госпитализировали в Усть-Калманскую ЦРБ. Госпитализация потребовалась и водителю ВАЗа.
В настоящее время проводится проверка, и выясняются все обстоятельства произошедшего.
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