Пять офицеров ФСБ арестованы по подозрению во взятке

Суд арестовал пятерых сотрудников управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Москве и Подмосковью, подозреваемых в получении взятки и в посредничестве в этом, пишет "Коммерсантъ".
По версии военно-следственного управления СКР, замруководителя седьмого межрайонного отдела полковник Алексей Круглов и оперативник Роман Надеждин хотели получить деньги с руководства Научно-исследовательского технологического института имени Снегирева, который занимается разработкой и созданием инициаторов взрывов штатных боеприпасов.
Еще три сотрудника — начальник отделения в городе Балашиха УФСБ России по Москве и Московской области Денис Семенов и оперативники Алексей Винокуров и Артур Юсуфов подозреваются в посредничестве во взяточничестве.
По данным издания, при проверке института имени Снегирева офицерами ФСБ были обнаружены нарушения, связанные с оформлением сотрудников на работу. Чтобы "замять" дело, они потребовали от директора предприятия Игоря Григорьева взятку размером в несколько миллионов рублей. Григорьев, в свою очередь, обратился в правоохранительные органы. Уже после этого стороны договорились о размере взятки — она составила три миллиона рублей. При передаче денег в ресторане McDonald's Круглов был задержан оперативниками.
Винокуров и Надеждин согласились сотрудничать со следствием, Московский окружной военный суд отправил их под домашний арест. Остальные фигуранты следствия решением суда арестованы на три месяца.
Кроме того, в московском и подмосковном управлении ФСБ в настоящее время началась масштабная антикоррупционная проверка, по результатам которой, как сообщает СМИ, некоторые руководители могут быть отправлены в отставку, пишет polit.ru.
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