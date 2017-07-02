Пять офицеров ФСБ арестованы по подозрению во взятке

По версии военно-следственного управления СКР, замруководителя седьмого межрайонного отдела полковник Алексей Круглов и оперативник Роман Надеждин хотели получить деньги с руководства Научно-исследовательского технологического института имени Снегирева, который занимается разработкой и созданием инициаторов взрывов штатных боеприпасов.

Еще три сотрудника — начальник отделения в городе Балашиха УФСБ России по Москве и Московской области Денис Семенов и оперативники Алексей Винокуров и Артур Юсуфов подозреваются в посредничестве во взяточничестве.

По данным издания, при проверке института имени Снегирева офицерами ФСБ были обнаружены нарушения, связанные с оформлением сотрудников на работу. Чтобы "замять" дело, они потребовали от директора предприятия Игоря Григорьева взятку размером в несколько миллионов рублей. Григорьев, в свою очередь, обратился в правоохранительные органы. Уже после этого стороны договорились о размере взятки — она составила три миллиона рублей. При передаче денег в ресторане McDonald's Круглов был задержан оперативниками.

Винокуров и Надеждин согласились сотрудничать со следствием, Московский окружной военный суд отправил их под домашний арест. Остальные фигуранты следствия решением суда арестованы на три месяца.

Кроме того, в московском и подмосковном управлении ФСБ в настоящее время началась масштабная антикоррупционная проверка, по результатам которой, как сообщает СМИ, некоторые руководители могут быть отправлены в отставку, пишет polit.ru.