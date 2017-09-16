Пять пожарных машин тушили производственный цех в Бийске

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Сегодня, 11:52.
Происшествия

Ранним утром 16 сентября в производственном цехе, расположенном в Бийске, произошло возгорание. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю. 

Пожарная машина.
Пожарная машина. Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Информация о пожаре поступила в 04:26. Через 19 минут пожар был локализован, а еще через восемь - ликвидирован. На происшествие выехали 14 пожарных и 5 единиц техники. Информации о пострадавших нет. 

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