5 причин сходить на игры "посеребренного" волейбольного клуба "Университет"

30 сентября и 1 октября в 17.00 в барнаульском спорткомплексе "Победа" пройдет вторая серия домашних игр волейбольного клуба "Университет". Первую с "Трансгазом" из Ставропольского края наши волейболисты уверенно выиграли. А вот выезд в Оренбург им не удался: в двух партиях счет был 0:3. Тем интереснее будут предстоящие встречи. Сами волейболисты и их главный тренер Иван Воронков настроены на бескомпромиссную борьбу. А разве может быть иначе. Ребятам хочется доказать, что прошлогодние серебряные медали в подъэлитной лиги "А" были не случайны. В этом году наша команда сумела сохранить практически весь свой состав, да и сам Чемпионат России стал сильнее. Разве это не повод сходить на игры "Университета"? Чем еще может быть интересен барнаульский волейбол, читайте в нашем разборе.
В нынешнем сезоне волейбольный клуб "Университет" сумел сохранить свой прежний состав на 90%. В прошлом сезоне, первом для нашей команды за много лет в высшей лиге "А", был чрезвычайно успешным: ребята заняли второе место. И тот факт, что практически все они остались, руководство команды считает большой удачей.
По словам Ивана Воронкова, новички команды производят хорошее впечатление. Нападающий Илья Никитин в 2013 году был в составе молодежной сборной России, которая выиграла чемпионата мира среди игроков до 21 года. Прошел школу московского "Динамо". Пасующий Вадим Ожиганов выступал в прошлом сезоне за воронежский "Кристалле" в лиге "Б". Игрок он явно талантливый, любящий импровизацию. Еще один новичок - Иван Веригин приятно удивляет тренерский штаб. Волейболист тренируется с "Университетом" уже два года, но заявить его в соревнования раньше возможности не было. Теперь она появилась, и у Ивана есть шанс проявить себя.
Как сообщает портал "Алтайский спорт", в этом сезоне в Чемпионате России по волейболу лиги "А" многие команды провели хорошую селекцию. "Дагестан" уверенно выиграл свою подгруппу в Кубке России, имея в соперниках "Кузбасс", "Газпром-Югру" и МГТУ. Перед командой стоит задача выйти в Суперлигу. Усилились Грозный, Челябинск, который тоже не прочь подняться в элитный дивизион. В высшую лигу "А" пришло много волейболистов с опытом выступлений в Суперлиге. Тот же Оренбург, которому наши волейболисты на прошедшем выезде проиграли всухую, больше чем половину состава сохранил после вылета из элиты.
В целом же надо отдать должное "Университету". Среди всех профессиональных команд Алтайского края он выступает в самом сильном чемпионате.
Учитывая, что уровень турнира в этом сезоне вырос, "Университету" предстоит серьезная бескомпромиссная борьба. Команде придется сильно постараться, чтобы по итогам первого круга попасть в шестерку сильнейших. Сейчас для "Университета" очень важно набрать очки в первых матчах, тем более из четырех стартовых туров три он проведет дома. Зрители, пришедшие на это посмотреть, точно не останутся разочарованными.
Что же касается задач на весь сезон, то о них Иван Воронков говорит уклончиво. Конечно, каждой команде хочется подтвердить свой успех, но на сегодняшний день главное для "Университета" - брать максимум очков в каждой встрече. А дальше видно будет.
У любителей барнаульского волейбола есть еще один повод ходить на игры "Университета". Вход в спорткомплекс "Победа" для всех желающих абсолютно бесплатный. Игры проходят по выходным в 17.00. Но приходить лучше заранее, чтобы занять удобные места. К началу матчей все трибуны, как правило, уже заняты. "Университет" вообще любим своими болельщиками, люди на его игры приходят целыми семьями.
После матчей волейболисты открыты для общения. Они охотно фотографируются со своими болельщиками, раздают автографы. Так что, милые девушки, если вы хотите посмотреть на красивых высоких парней, а потом сделать с ними селфи, вам сюда.
За что болельщики любят волейбол? Ответ прост: за быстроту, резкость, непредсказуемость этого вида спорта. Казалось бы, только одна команда вышла вперед и интрига потеряна, а прошло пару минут и игра перевернулась с ног на голову. И все снова становится интересно. Это позволяет зрителям переживать настоящие эмоции. Ради этого и стоит ходить на волейбол.
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