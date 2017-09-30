5 причин сходить на игры "посеребренного" волейбольного клуба "Университет"

Причина №1 Сохранившийся коллектив

В нынешнем сезоне волейбольный клуб "Университет" сумел сохранить свой прежний состав на 90%. В прошлом сезоне, первом для нашей команды за много лет в высшей лиге "А", был чрезвычайно успешным: ребята заняли второе место. И тот факт, что практически все они остались, руководство команды считает большой удачей.

По словам Ивана Воронкова, новички команды производят хорошее впечатление. Нападающий Илья Никитин в 2013 году был в составе молодежной сборной России, которая выиграла чемпионата мира среди игроков до 21 года. Прошел школу московского "Динамо". Пасующий Вадим Ожиганов выступал в прошлом сезоне за воронежский "Кристалле" в лиге "Б". Игрок он явно талантливый, любящий импровизацию. Еще один новичок - Иван Веригин приятно удивляет тренерский штаб. Волейболист тренируется с "Университетом" уже два года, но заявить его в соревнования раньше возможности не было. Теперь она появилась, и у Ивана есть шанс проявить себя.