5 причин вновь ходить на игры хоккейного "Алтая"

Причина №1. Обновленная команда

В межсезонье состав хоккейного клуба "Алтай" обновился на половину. Часть опытных игроков завершили спортивные карьеры. Так, например, поступил Алексей Ощепков, один из лучших бомбардиров команды, забросивший за девять сезонов 178 шайб. При этом он остался в системе клуба и теперь тренирует детей 2005 года рождения.

Также завершил игровую карьеру защитник Евгений Дзюбан. Еще несколько хоккеистов перешли в другие команды. На смену им в коллектив пришла большая группа хоккеистов, уже игравшая в Барнауле — в "Алтае" или "Алтайских Беркутах". В целом же, по оценке специалистов, курса на обновление состава за счет собственных воспитанников "Алтай" строго придерживается. В этом году команда как никогда получилась "своей".

Обновления произошли и в тренерском штабе. Наставником "Алтая", как и в прошлом сезоне будет Евгений Бакланов, а его помощником — опытный специалист Андрей Соловьев, известный по выступлениям за барнаульский "Мотор", усть-каменогорское "Торпедо". Более десяти лет с 2006 по 2017 годы он работал тренером в ДЮСШ "Хоккей" имени Алексея Черепанова. В "Алтае" это его первый сезон.