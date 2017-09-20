5 причин вновь ходить на игры хоккейного "Алтая"

20 и 21 сентября хоккейная команда "Алтай" ждет очередная серия домашних матчей. Соперником нашей команды на этот раз станет ХК "Чебоксары", для которого игры будут первыми в сезоне. "Алтая" стартовую проверку уже прошел. В первой игре, проходившей 16 сентября, местные хоккеисты уступили. Зато во второй одержали волевую победу. Поддержать игроков в эти дни пришло больше 4 тыс болельщиков. В "Высшей хоккейной лиге" "Алтай" вообще является одной из самых посещаемых команд. В нынешнем сезоне команда серьезно обновилась, сделав ставку на местных игроков. До конца года их ожидает 14 домашних матчей. Помимо зрелищной игры болельщиков "Алтая" ждет много приятных сюрпризов. О том, почему в этом сезоне стоит сходить на хоккей, читайте в нашей разборе.
В межсезонье состав хоккейного клуба "Алтай" обновился на половину. Часть опытных игроков завершили спортивные карьеры. Так, например, поступил Алексей Ощепков, один из лучших бомбардиров команды, забросивший за девять сезонов 178 шайб. При этом он остался в системе клуба и теперь тренирует детей 2005 года рождения.
Также завершил игровую карьеру защитник Евгений Дзюбан. Еще несколько хоккеистов перешли в другие команды. На смену им в коллектив пришла большая группа хоккеистов, уже игравшая в Барнауле — в "Алтае" или "Алтайских Беркутах". В целом же, по оценке специалистов, курса на обновление состава за счет собственных воспитанников "Алтай" строго придерживается. В этом году команда как никогда получилась "своей".
Обновления произошли и в тренерском штабе. Наставником "Алтая", как и в прошлом сезоне будет Евгений Бакланов, а его помощником — опытный специалист Андрей Соловьев, известный по выступлениям за барнаульский "Мотор", усть-каменогорское "Торпедо". Более десяти лет с 2006 по 2017 годы он работал тренером в ДЮСШ "Хоккей" имени Алексея Черепанова. В "Алтае" это его первый сезон.
Групповая фотография «Алтая» Друзья, ждёте ли Вы начало сезона?) Команде важна Ваша поддержка, и мы хотим, чтобы Вы проявляли активность не только на трибунах, но и в социальных сетях ☺ Вы дороги для нас, ждём скорой встречи! #ХкАлтай #ПервенствоВХЛ . . . #хоккей #живихоккеем #khl #hockey #whl #nhl #sports #hockeylife #шайбу #playoffs
Прошлый сезон был для хоккейного клуба "Алтай" не самым удачным. В сезоне 2017/2018 глобальная цель одна — реабилитироваться. Во-первых, необходимо попасть в плей-офф, для этого войти в восьмерку лучших. Если учесть, что команд всего девять, то задача на первый взгляд кажется приземленной. Но руководители клуба отмечают: перед командой поставлена еще одна цель — второй этап первенства начать домашними играми. А для этого нужно после матчей первого этапа занять место с первого по четвертое. Это значит, что в ближайшие три месяца нас ждет бескомпромиссная борьба. По крайней мере, хоккеисты на это настроены.
Кстати, зрелищный матчи "Алтай" выдает регулярно. Чего только стоит прошлогодняя встреча с ЦСК ВВС. Накал страстей был такой, что хоккеисты побросали клюшки и сошлись в рукопашной. Позже видео драки выложила "Федерация хоккея России" с подписью "Вот такие не шуточные страсти кипят в первенстве ВХЛ".
В этом году "Алтай" вновь запустил социальную программу для привлечения болельщиков. Так, были увеличены категории людей, которые могут посетить матчи бесплатно. Это ветераны боевых действий и дети до 10 лет. Продолжит действовать акция "Приведи маму на хоккей", в рамках которой мамы, сестры и бабушки юных болельщиков свободно могут пройти на стадион.
Кроме этого, принимаются заявки на посещение матчей от всех детско-юношеских спортивных школ Алтайского края. Схема проста: руководитель за два дня до матча делает заявку и проводит своих воспитанников на игры бесплатно в специально отведенные сектора. Такую возможность также имеют все студенты вузов и ссузов Алтайского края. Главное сделать это организовано. Для все остальных стоимость входного билета составляет — 200 рублей.
За час до начала домашнего матча "Алтая" в фойе "Дворца зрелищ и спорта" начинается развлекательная программа со спортивными конкурсами, живым вокалом и уже традиционным конкурсом стихотворений, победители которого получают сладкие призы. Здесь же организована интерактивная зона #ЯлюблюХКАлтай, где можно сфотографироваться с талисманом команды быком Симоном.
А еще в этом году у "Алтая" обновленная группа поддержки. Девушки просто очаровательны.
Уже в октябре ХК "Алтай" запускает лотерею. Каждый посетитель домашних матчей сможет принять в ней участие. Розыгрыш будет производиться по номерам входных билетов. Руководство клуба обещает, что призы будут ценные.
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