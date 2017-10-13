"Пятерочка" подготовила платформу для галопирующего роста в Сибири

Распределительный центр X5 Retail Group в Новосибирске занимает 17 тыс. кв.м и разделен на 4 основные зоны со специальными температурными режимами: для хранения сухих продуктов и товаров, для фруктов и овощей, продукции категории "фреш", алкоголя. Он работает в круглосуточном режиме и отгружает до 50 тонн продукции в сутки.

Склад функционирует на специальном программном обеспечении. Оно позволяет вносить информацию в базу о приходе и отгрузке товара с помощью голосовых команд. Это освобождает руки работников склада от набора информации на клавиатуре, исключает бумажные носители и таким образом повышает эффективность работы РЦ.

За год присутствия в Сибири X5 Retail Group открыла 189 магазинов "Пятерочка". К концу 2017-го их численность увеличится до 270 магазинов формата "у дома". Первые магазины в Алтайском крае стартовали 28 сентября. В этот день открылось пять "Пятерочек" в Барнауле, одна в Тальменке. До конца года в крае будут работать 25 точек — преимущественно в Барнауле.

Ольга Наумова,

генеральный директор торговой сети "Пятерочка":

В планах у компании открывать магазины во всех населенных пунктах с численностью от 5 тыс. человек в радиусе доступности 500 метров друг от друга. Мы рассчитываем, что мощности этого склада хватит до 2019 года. После мы будем вводить свой целевой РЦ, который как минимум будет в два раза больше этого.

X5 Retail Group работает со 140 производителями товаров из Сибирского округа (23 из Алтайского края), всего же на складе и в магазине представлена продукция около 400 производителей. Самое дальнее плечо доставки – 800 км. В радиусе охвата РЦ проживают около 13-14 млн человек, уточнил на церемонии открытия Николай Симанов, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

Ольга Наумова,

генеральный директор торговой сети "Пятерочка":

Распределительный центр позволяет нашим поставщикам планировать свои расходы, минимизировать их на доставке товара до магазина. Еще он дает возможность во всех магазинах, где бы они не находились, представить местную продукцию.

Справка

На 30 сентября 2017 года под управлением X5 Retail Group находилось 11,3 тыс магазинов. Сеть включает 10,4 тыс. магазинов "Пятерочка", 584 супермаркета "Перекресток", 91 гипермаркет "Карусель" и 170 магазинов "Экспресс". Торговые точки обслуживают 37 распределительных центров и 2,5 тыс грузовых автомобилей.