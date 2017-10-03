"Пятерочка" пришла в Барнаул

Сегодня, 09:25.
Новости компаний

28 сентября в Барнауле начали работу сразу пять магазинов одной из крупнейших российских торговых сетей "Пятерочка". Altapress.ru узнал, что интересного сеть предложит барнаульцам и как она планирует развиваться на Алтае.

"Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Алтайский край стал 61-м регионом, в который вышла "Пятерочка".

Чем "Пятерочка" отличается от других сетей, которые уже работают на Алтае?

Юлия Тюленева,
директор Сибирского дивизиона торговой сети "Пятерочка":

Наше конкурентное преимущество — закупочная сила. Благодаря нашему масштабу мы можем закупать продукцию по более выгодным ценам.

Другой козырь "Пятерочки" – современные и комфортные магазины.

"Пятерочка" пришла в Барнаул.
"Пятерочка" пришла в Барнаул.

Юлия Тюленева,
директор Сибирского дивизиона торговой сети "Пятерочка":

Недавно мы изменили формат магазинов нашей сети. Сегодня это современные торговые точки — красивые внутри и снаружи, удобные для покупателей и сотрудников. Мы используем последние современные технологии в нашей работе.

В своей деятельности "Пятерочка" делает упор на сотрудничество с местными производителями: с сетью уже сотрудничают более 20 алтайских поставщиков. Вся местная продукция отмечена специальными ценниками, чтобы покупателям было легче отыскать ее на полках магазина.

"Пятерочка" пришла в Барнаул.
"Пятерочка" пришла в Барнаул.

Юлия Тюленева,
директор Сибирского дивизиона торговой сети "Пятерочка":

Мы стараемся продвигать местных производителей во всех магазинах нашей сети по всей стране, количество которых недавно превысило 10 тысяч.

Еще один бонус от "Пятерочки" — различные акции и программы лояльности. Например, пенсионеры в первой половине дня получают скидку 10% по понедельникам и 5% в остальные дни недели, а для мам с детьми работает акция "Семейная среда": каждую среду они могут покупать товары со скидкой 10%.

"Пятерочка" пришла в Барнаул.
"Пятерочка" пришла в Барнаул.

Летом стартовала программа лояльности "Выручай-карта", которая позволяет накапливать бонусы и в дальнейшем ими расплачиваться. Бонусную карту можно приобрести за 25 рублей или получить бесплатно при покупке на сумму от 555 рублей. Также владельцы карт получают персональные предложения о скидках. Жители других регионов Сибири, где работают универсамы сети, уже оценили такое предложение.

Торговая сеть будет и дальше развиваться в Алтайском крае: до конца 2017 года планируется открыть еще 19 магазинов, благодаря чему численность штата достигнет 350 сотрудников, и все – жители региона.

"Пятерочка" пришла в Барнаул.
"Пятерочка" пришла в Барнаул.

Юлия Тюленева,
директор Сибирского дивизиона торговой сети "Пятерочка":

Алтайский край – богатый регион, а Барнаул – прогрессивный город. Я считаю, что говорить о предельной емкости рынка еще рано. В любом случае выиграет потребитель. Чем больше сетей приходит в регион, тем лучше работают все остальные. Мы в себе уверены, мы видим, что заняли свое место в Сибири, и будем увеличивать долю присутствия.

"Пятерочка" пришла в Барнаул.
"Пятерочка" пришла в Барнаул.

Факт

Где открылись магазины "Пятерочка" в Барнауле:

  • Антона Петрова, 196-а
  • Сергея Ускова, 33
  • Павловский тракт, 243
  • Эмилии Алексеевой, 3
  • Малахова, 79-а

Информация действительна на момент публикации

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров