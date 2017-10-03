"Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Пятерочка" пришла в Барнаул. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Алтайский край стал 61-м регионом, в который вышла "Пятерочка".

Чем "Пятерочка" отличается от других сетей, которые уже работают на Алтае?

Юлия Тюленева,

директор Сибирского дивизиона торговой сети "Пятерочка":

Наше конкурентное преимущество — закупочная сила. Благодаря нашему масштабу мы можем закупать продукцию по более выгодным ценам.

Другой козырь "Пятерочки" – современные и комфортные магазины.

Юлия Тюленева,

директор Сибирского дивизиона торговой сети "Пятерочка":

Недавно мы изменили формат магазинов нашей сети. Сегодня это современные торговые точки — красивые внутри и снаружи, удобные для покупателей и сотрудников. Мы используем последние современные технологии в нашей работе.

В своей деятельности "Пятерочка" делает упор на сотрудничество с местными производителями: с сетью уже сотрудничают более 20 алтайских поставщиков. Вся местная продукция отмечена специальными ценниками, чтобы покупателям было легче отыскать ее на полках магазина.

Юлия Тюленева,

директор Сибирского дивизиона торговой сети "Пятерочка":

Мы стараемся продвигать местных производителей во всех магазинах нашей сети по всей стране, количество которых недавно превысило 10 тысяч.

Еще один бонус от "Пятерочки" — различные акции и программы лояльности. Например, пенсионеры в первой половине дня получают скидку 10% по понедельникам и 5% в остальные дни недели, а для мам с детьми работает акция "Семейная среда": каждую среду они могут покупать товары со скидкой 10%.

Летом стартовала программа лояльности "Выручай-карта", которая позволяет накапливать бонусы и в дальнейшем ими расплачиваться. Бонусную карту можно приобрести за 25 рублей или получить бесплатно при покупке на сумму от 555 рублей. Также владельцы карт получают персональные предложения о скидках. Жители других регионов Сибири, где работают универсамы сети, уже оценили такое предложение.

Торговая сеть будет и дальше развиваться в Алтайском крае: до конца 2017 года планируется открыть еще 19 магазинов, благодаря чему численность штата достигнет 350 сотрудников, и все – жители региона.

Юлия Тюленева,

директор Сибирского дивизиона торговой сети "Пятерочка":

Алтайский край – богатый регион, а Барнаул – прогрессивный город. Я считаю, что говорить о предельной емкости рынка еще рано. В любом случае выиграет потребитель. Чем больше сетей приходит в регион, тем лучше работают все остальные. Мы в себе уверены, мы видим, что заняли свое место в Сибири, и будем увеличивать долю присутствия.

Факт

Где открылись магазины "Пятерочка" в Барнауле:

Антона Петрова, 196-а

Сергея Ускова, 33

Павловский тракт, 243

Эмилии Алексеевой, 3

Малахова, 79-а

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