Пятница будет на Алтае жаркой и ясной

В пятницу, 25 августа, на Алтае будет жарко. Лишь в некоторых уголках региона возможны дожди с грозами. Барнаулу осадки, по прогнозам синоптиков, не грозят.
Погода в Алтайском крае
- В северо-восточных и восточных местами дождь, гроза.
- Температура +24...+29, местами по востоку +19...+24.
- Ветер северный 3-8 м/с, с усилением в юго-западных районах до 14 м/с.
Погода в Барнауле
- Без осадков.
- Температура +24...+26.
- Ветер северный, 5-10 м/с.
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