Пятница будет на Алтае жаркой и ясной

В пятницу, 25 августа, на Алтае будет жарко. Лишь в некоторых уголках региона возможны дожди с грозами. Барнаулу осадки, по прогнозам синоптиков, не грозят.

Погода в Алтайском крае В северо-восточных и восточных местами дождь, гроза.

Температура +24...+29, местами по востоку +19...+24.

Ветер северный 3-8 м/с, с усилением в юго-западных районах до 14 м/с. Погода в Барнауле Без осадков.

Температура +24...+26.

Ветер северный, 5-10 м/с.