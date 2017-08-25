Пятница будет на Алтае жаркой и ясной

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Жизнь

В пятницу, 25 августа, на Алтае будет жарко. Лишь в некоторых уголках региона возможны дожди с грозами. Барнаулу осадки, по прогнозам синоптиков, не грозят.

Ветер. Солнце. Лето.
Ветер. Солнце. Лето. Фото: СС0.

Погода в Алтайском крае

  • В северо-восточных и восточных местами дождь, гроза.
  • Температура +24...+29, местами по востоку +19...+24.
  • Ветер северный 3-8 м/с, с усилением в юго-западных районах до 14 м/с.

Погода в Барнауле

  • Без осадков.
  • Температура +24...+26.
  • Ветер северный,  5-10 м/с.
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