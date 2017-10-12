Пятница, 13-е: на Землю обрушится мощнейшая магнитная буря

Под ее влиянием могут оказаться метеозависимые люди, а также электроника. Кроме того, магнитная буря может вызвать проблемы со связью, ухудшение качества теле- и радиосигналов и даже вывести из строя спутники. Основная причина этого — солнечный ветер, новый порыв которого достигнет планеты в ближайшие дни, сообщает Центр погоды ФОБОС.

Магнитные бури, как правило, оказывают влияние на человека: у метеозависимых людей наблюдаются головные боли, учащенное сердцебиение, бессонница, перепады давления, пишет bfm.ru.

Из-за магнитной бури возможны сбои в работе средств связи и различных электронных устройств, возрастает вероятность техногенных аварий и катастроф.