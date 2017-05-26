"Барнаульский пивоваренный завод" ко Дню российского предпринимательства провел деловую встречу

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Новости компаний

25 мая 2017 года состоялось деловое посещение ОАО "Барнаульский пивоваренный завод", приуроченное ко Дню российского предпринимательства. Участников принимали выпускники Президентской программы, финансовый директор Анфиса Щербинина и главный технолог Евгений Василенко.

Деловая встреча.
Деловая встреча. Фото: архив КГБУ "Алтайский региональный ресурсный центр".

Целью деловой встречи являлось не только знакомство с производством "Барнаульского пивоваренного завода", но и конкретные коммерческие предложения по взаимовыгодному сотрудничеству с предпринимателями. Итогом встречи послужили предварительные соглашения.

Анфиса Щербинина огласила основные результаты деятельности компании за 2016 год: рост продаж продукции, увеличение производственных мощностей, ребрендинг и появление новинок в ассортименте.

Деловая встреча.
Деловая встреча.

К концу 2017 года в планах завода увеличение технико-технологической мощности на 20%. Благодаря постоянной модернизации производства продукция Барнаульского пивоваренного завода входит в топ 100 Лучших товаров России, Золотые бренды Алтая.

Деловая встреча.
Деловая встреча.

В ходе знакомства с производственными площадками, Евгений Василенко подробно рассказал технологию производства: "Процесс пивоварения нашей компании основывается на синтезе традиций и новейших разработок".

Деловая встреча.
Деловая встреча.

Участники Клуба посетили производственные площадки и цеха, а также смогли воочию посмотреть процесс пивоварения в соответствии с технологической цепочкой классического пивоварения.

Деловая встреча.
Деловая встреча.

Евгений Василенко,
главный технолог:

Мы отвечаем за качество сырья. На территории Барнаульского пивоваренного завода есть собственная солодовня, а также 10 собственных артезианских скважин глубиной более 220 метров, разработана система водоподготовки.

Деловая встреча.
Деловая встреча.

В завершении встречи представители принимающей стороны ответили на все интересующие вопросы, рассказали о возможности сотрудничества.

Информация предоставлена КГБУ "Алтайский региональный ресурсный центр"

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