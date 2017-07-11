Работники "Алтай-Кокса" удостоены высоких наград

Вручение государственных наград заводчанам состоится в преддверие празднования 80-летия Алтайского края.

Сергей Охтеменко трудится на заводе 37 лет. Проводит капитальные и текущие ремонты оборудования цеха улавливания, коксового, углеподготовительного цехов. Сергей Михайлович – один из лучших рационализаторов предприятия. Награжден Почетной грамотой Министерства промышленности, науки и технологии, Медалью Алтайского края "За заслуги в труде".

Владимир Болотов пришел на предприятие в 1984 году дверевым. Сейчас работает машинистом коксовых машин в коксовом цехе. Владимир Сергеевич обучает профессиональным навыкам молодежь в своей бригаде, принимает участие в повышении эффективности производства. Награжден медалью Алтайского края "За заслуги в труде", Почетной грамотой Администрации Алтайского края.

Иван Воронцов начинал работать на заводе машинистом трактора автотранспортного цеха. Сейчас трудится машинистом электровоза тушильного вагона в коксовом цехе. Во время строительства комплекса коксовой батареи №5 Иван Воронцов, как один из самых опытных сотрудников подразделения, принимал участие в наладочных работах и освоении нового коксохимического оборудования. Богатый трудовой опыт он передает молодому поколению: подготовил 15 машинистов электровоза тушильного вагона. Иван Викторович – обладатель звания "Почетный металлург", Почетной грамоты Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте "Алтай-Кокса".

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