Работники "Алтай-Кокса" удостоены высоких наград

Накануне праздника в цехах проходят торжественные собрания. Генеральный директор Павел Лизогуб, директор по персоналу и социальным вопросам Александр Уманец и директор по производству Вадим Валяс поздравляют рабочих с профессиональным праздником, вручают грамоты и благодарности предприятия.

14 июля чествование заводчан продолжится на праздничном концерте. Звание "Почетный металлург РФ" будет присвоено Сергею Фебенчукову, огнеупорщику специализированного участка по горячему ремонту, и Валентине Шекаловой, ветерану "Алтай-Кокса". Почетными грамотами Минпромторга наградят еще трех сотрудников "Алтай-Кокса".

32 работника завода отметят почетными грамотами регионального Правительства, Управления Алтайского края по промышленности и энергетике, Алтайского краевого законодательного собрания, Благодарственными письмами Губернатора. 20 заводчанам вручат городские награды.

Отличившиеся работники наряду с наградами получат от "Алтай-Кокса" денежные вознаграждения. Кроме того, всем заводчанам выплатят праздничную премию ко Дню металлурга.

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте "Алтай-Кокса".

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