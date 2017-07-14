Работодателей обяжут платить за отказ сотрудников ходить к врачам

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Сегодня, 17:45.
Жизнь

Минздрав РФ предлагает правительству ввести ответственность для работодателей, чьи сотрудники не прошли диспансеризацию.

Врач, медицина.
Врач, медицина. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

Эта тема обсуждалась на совещании с участием представителей Минюста и Федерального фонда обязательного медицинского страхования, сообщает "Коммерсант". Для работодателей, чьи сотрудники не прошли диспансеризацию, могут ввести повышенный тариф обязательного медицинского страхования.

По данным издания, конкретный сценарий в Минздраве пока не утвержден. В ведомстве отмечают, что диспансеризация позволяет зафиксировать заболевания на ранних стадиях, что повышает эффективность лечения.

Против этой инициативы уже выступило бизнес-объединение "Деловая Россия", пишет ura.ru.

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