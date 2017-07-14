Работодателей обяжут платить за отказ сотрудников ходить к врачам

Минздрав РФ предлагает правительству ввести ответственность для работодателей, чьи сотрудники не прошли диспансеризацию.
Эта тема обсуждалась на совещании с участием представителей Минюста и Федерального фонда обязательного медицинского страхования, сообщает "Коммерсант". Для работодателей, чьи сотрудники не прошли диспансеризацию, могут ввести повышенный тариф обязательного медицинского страхования.
По данным издания, конкретный сценарий в Минздраве пока не утвержден. В ведомстве отмечают, что диспансеризация позволяет зафиксировать заболевания на ранних стадиях, что повышает эффективность лечения.
Против этой инициативы уже выступило бизнес-объединение "Деловая Россия", пишет ura.ru.
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